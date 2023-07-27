Гусеница большой гарпии: увидеть и не забыть

Посетители национального парка Таганай (г. Златоуст, Челябинская область) могут наблюдать множество интересных представителей флоры и фауны. Об одном из них рассказали нашему агентству сотрудники нацпарка.

Гарпия большая – невзрачная ночная бабочка, зато её гусеницу, увидев один раз, запомнишь точно. И поймёшь, почему это насекомое получило такое название, ведь гарпии в мифах – это злобные похитительницы детей и человеческих душ.

Гусеницу можно назвать мастером камуфляжа: тёмная полоса по всей спинке и насыщенный зелёный цвет позволяют затеряться на фоне растительности. Но стоит её потревожить, и вы тут же увидите грозную фурию.

Гарпия моментально надувает и поднимает передний конец тела. И вот уже перед вами «лицо» с красным ртом и чёрными глазами. Но и этого мало, потому что с заднего конца туловища до неприятеля пытаются дотянуться рога!

Конечно, всё это маскарад, и ужалить гусеница не может. Но если вы захотите её потрогать, то получите порцию муравьиной кислоты из напоминающей рот специальной железы.