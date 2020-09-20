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Холодный фронт принесет на Южный Урал мокрый снег и шквалистый ветер

Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Вчера, 23:59
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Автор: 
Любовь Юрина

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – усиление ветра, заморозки, мокрый снег и гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, ночью и утром 21 сентября с прохождением холодного фронта в отдельных районах области ожидается усиление ветра. Местами порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

В предстоящие двое суток, 21 и 22 сентября в ночные и утренние часы возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -минус трех градусов.

Ночью и днем в понедельник в горных районах прогнозируется мокрый снег и местами установление временного снежного покрова. Утром на отдельных участках дорог возможен гололед.

Атмосферное давление в первой половине наступающей рабочей недели будет существенно ниже нормы, что может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Сырая и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, а также с заболеваниями органов дыхания, особенно с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом.

Пониженный фон давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у гипотоников и страдающих вегето-сосудистой дистонией.

Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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мокрый снег
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