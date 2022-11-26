Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска в обе смены

Сегодня, 26 ноября, в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска с первого по седьмые классы первой и второй смены.

Об этом сообщили в ЕДДС Челябинска. В ведомстве также отметили, что по данным синоптиков, в ближайшие дни в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.