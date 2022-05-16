В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями

В Челябинской области разрешено проведение «Последних звонков» и Выпускных вечеров в очном формате на открытом воздухе. Родителей в этом году допустят на праздничные мероприятия.

«Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе с присутствием родителей», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона.

Все остальные меры противодействия распространения коронавирусной инфекции остаются в силе. «Согласно рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором, при благоприятных погодных условиях торжественные мероприятия с участием детей должны быть проведены преимущественно на открытом воздухе», - уточнили в пресс-службе минобрнауки региона.

Запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием различных групп лиц (классов) или привлечением граждан из других организаций.

При этом малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно, – родителей выпускников.

«Если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9-х и 11-х классов», - отметили в министерстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, санитарными правилами в этом году не запрещено посещение родителями праздничных мероприятий в школе или детском саду.

«При этом окончательное решение о допуске родителей на утренник или выпускной принимает руководитель учреждения исходя из эпидобстановки», - поясняется в телеграм-канале надзорного ведомства.

Перед мероприятием обязательно должна пройти генеральная уборка всех помещений, обеззаражен воздух, проветрено, помещения оснащены дозаторами с дезинфицирующими средствами для рук, должны работать умывальники с одноразовыми полотенцами и мылом. При входе у всех измерят температуру.

Как рассказали в комитете по делам образования администрации Челябинска, в школах городского округа «Последние звонки» пройдут 25 мая. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов. Число девятиклассников по сравнению с прошлым годом выросло – год назад выпускалось 12 тысяч 146 человек, а число одиннадцатиклассников уменьшилось – закончили школу в 2021 году пять тысяч 600 ребят.

Напомним, «Последний звонок» массово стали отмечать в 70-е годы прошлого столетия, но эта традиция имеет намного более ранний год рождения. Её автор – краснодарский педагог-новатор Фёдор Брюховецкий, рассказали в минпросвещения РФ.

Традиционно «Последние звонки» для выпускников проводятся 25 мая. В 2019 году эти праздничные мероприятия в школах Челябинска проводились с 23 по 25 мая. В 2020 году впервые они прошли в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году ситуация по ковиду стабилизировалась, но еще оставалось ряд ограничений. В прошлом году праздники «Последнего звонка» в Челябинске состоялись чуть ранье – 21 и 22 мая.

В 2022 году минпросвещения РФ рекомендовало всем школам страны провести в очном режиме «Последние звонки». А 25 июня в ведомстве советуют организовать выпускные вечера и также очно.