Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение

В связи с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» на 1866-ом километре (в районе поселка Федоровка) вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с десяти вечера шестого марта 2023 года до 00:40 седьмого марта 2023 года и организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 23:00 до 23:40 шестого марта 2023 года.

Об этом сообщает Упрдор «Южный Урал», автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).