03.03.2023
Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение
03.03.2023
«Народный фронт» продолжает помогать южноуральским бойцам
03.03.2023
Девочку-живодерку из Челябинска все-таки забрали у родителей
03.03.2023
Теперь самовольные постройки у «Северных ворот» Челябинска точно снесут
03.03.2023
Должницу по алиментам из Аши задержали в здании суда
03.03.2023
Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя
Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение
09.01.2023
Не позволили замерзнуть: сотрудники ГИБДД Аши помогли пассажирам неисправного автобуса
25.07.2022
На М-5 введено ограничение для большегрузов
10.06.2022
После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
21.03.2022
Снегопады привели к пробкам на М-5 и к массовому ДТП в Златоусте
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023