К 2024 году Большая Сатка перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод

К 2024 году река Большая Сатка в Челябинской области перестанет страдать от сброса карьерных и шахтных вод производственной площадки Группы Магнезит - сброс будет полностью исключен.

В соответствии с технологическим решением проекта карьерные воды будут поступать в ранее отработанный и частично затопленный карьер Степной, а оттуда – в Березовский.

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, стоимость проекта составляет 440 миллионов рублей. Его реализация позволит исключить сброс загрязняющих веществ в Большую Сатку в объеме 12,1 тысячи тонн в год.

Предпроектные изыскания уже завершены. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института из Белгорода сделали гидродинамический и гидрохимический прогноз влияния сбрасываемых в отработанные карьеры шахтных вод на гидросферу и обводнение горных выработок. Учёные построили гидрогеологическую модель, согласно которой можно судить о сроках заполнения карьеров дренажными водами и атмосферными осадками, объёме и химическом составе воды.

Как сообщили в Группе Магнезит, один из отработанных карьеров - Берёзовский – в самом скором времени станет частью значительного, уникального для России экологического проекта, направленного на сокращение негативного воздействия на водные объекты.

«Огромный плюс для экологии - в том, что с окончанием добычных работ прекращён и сброс откачиваемой из карьера воды в реку Первую, которая впадает в Большую Сатку», - отметила директор по качеству Группы Магнезит Оксана Шеина.

Она пояснила, что, по сути, изменился и природный «статус» этой открытой разработки: карьер превращается в искусственный водоём, который можно использовать по-разному, в том числе как природоохранный объект.

«Это означает, что в перспективе Берёзовский карьер будет заполняться не только естественным путём, но и посредством дополнительной подкачки. Благодаря строительству водоводов и перекачивающих станций, в него будет поступать вода из шахты «Магнезитовая», а также из Мельнично-Паленихинского и Карагайского карьеров. Но не напрямую, а опосредованно», - добавила Оксана Шеина.

Согласно новому проекту, вода сначала будет поступать в ранее отработанный Степной карьер (в настоящее время он заполнен примерно на две трети и набрал глубину около 100-110 метров; его полное наполнение до 50-ти миллионов кубометров произойдет через семь лет). Затем вода будет закачиваться в Берёзовский карьер. По оценкам исследователей, при естественном заполнении дренажными водами и осадками резервуар заполнится в течение семи с половиной лет. Его глубина достигнет около ста метров, а объём – 30-ти миллионов кубов. Однако природа может внести свои коррективы в результаты изысканий.

«Со временем вода, поступающая в карьеры, станет значительно мягче за счёт пополнения атмосферными осадками. Такую – умягчённую дождём, тающим снегом и подвергшуюся длительной естественной фильтрации – воду, со временем можно будет сбрасывать из Берёзовского карьера в реку Первую без ущерба природе», – поясняет Оксана Шеина.

К слову, Берёзовский карьер после окончания в нём работ уже успел прославиться в мире искусства и вошел в историю: в 2019-м году он стал объектом перформанса «Бесконечность» художницы Ольги Киселевой.