К патрулированию «Таганая» в сезон лесных пожаров готовы два летающих объекта

К патрулированию территории национального парка «Таганай» (Челябинская область) в пожароопасный период готовы два квардрокоптера с тепловизорами.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», теперь возгорание можно будет обнаружить буквально в зародыше (квадрокоптеры «почувствуют» повышение температуры) и незамедлительно приступить к ликвидации.

«Помочь охранять лес опасное время готовы и обычные дроны, а также техника и целый арсенал инвентаря: ранцевые огнетушители, мотопомпы, воздуходувки, резервуары для воды», - рассказывают в нацпарке.

Отметим, в марте текущего года на городском смотре сотрудники «Таганая» продемонстрировали высокую готовность к новому пожароопасному сезону (в 2020-м огненных ЧП на территории национального парка не было).