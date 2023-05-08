08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
07.05.2023
С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
07.05.2023
Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
11.04.2023
Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023