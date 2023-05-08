К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров

Площадь активного горения в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) к девяти утра понедельника, восьмого мая, уменьшилась - за сутки - с 93-х до 35-ти гектаров.

Опашка завершена. Угрозы населенным пунктам нет. Сегодня для оценки ситуации территорию будут осматривать с вертолета.

Как напомнили в нацпарке «Зигальга», с шестого мая в тушении пожара участвуют прибывшие из Перми наземные силы авиалесоохраны.

Отметим, пожар на особо охраняемой природной территории начался еще четвертого мая. Причиной возгорания мог стать незатушенный костер, который после себя оставили туристы-сплавщики.

К утру пятого мая площадь пожара составляла около ста гектаров. В первый день в тушении участвовали 70 человек, в том числе сотрудники и техника национальных парков «Зигальга» и «Таганай», представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также добровольцы из села Меседа. Пятого мая на подмогу к ним направились еще около 30 человек, шестого – присоединились помощники из Перми.

К утру седьмого мая площадь, пройденная огнем, составила 1024 гектара; площадь активного горения к этому дню уменьшилась, чему поспособствовала погода – в ночь с шестого на седьмого мая температура воздуха в горах опустилась почти до нуля градусов.