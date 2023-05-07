Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»

Лесной пожар на территории национального парка «Зигальга» (Челябинская область) полыхает третьи сутки. К утру седьмого мая огнем пройдено уже более тысячи гектаров. Площадь активного горения к седьмому мая уменьшилась.

Как сообщает пресс-служба, сокращению пощади активного горения способствовала погода – в ночь с шестого на седьмого мая ночью температура воздуха в горах опустилась почти до нуля.

Кроме того, продолжается прокладка широкой минполосы в национальном парке «Зигальга» - утром седьмого мая работы велись по южной стороне пожара. По западной стороне опашка уже проведена. Всего проложено уже семь километров.

Пожар на особо охраняемой природной территории начался четвертого мая. Причиной мог стать незатушенный костёр, который после себя оставили туристы-сплавщики, уточнили в пресс-службе.

К утру пятого мая площадь пожара составляла около 100 гектаров. В первый день в тушении участвовали 70 человек, в том числе сотрудники и техника национальных парков «Зигальга» и «Таганай», представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также добровольцы из села Меседа. Пятого мая на подмогу к ним направились ещё около 30 человек. Шестого мая в «Зигальгу» к тушению подключились специалисты «Авиалесоохраны» из Перми. На утро седьмого мая площадь, пройденная огнем, составила 1024 га, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.