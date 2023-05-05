Горит национальный парк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) сегодня утром, пятого мая, тушат пожар, площадь которого, по данным на восемь утра составляла около ста гектаров.

По предварительным данным, пожар начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером четвертого мая с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы - еще около 30 человек.

Кроме сотрудников и техники национальных парков «Зигальга» и «Таганай», в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также пять добровольцев из села Меседа.

Угрозы населенному пункту нет, отмечают в нацпарке.