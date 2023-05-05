05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
04.05.2023
Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»
04.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)
04.05.2023
Прокуроры установят обстоятельства пожара на территории садового товарищества в Копейске
04.05.2023
Опережающее финансирование позволит раньше срока отремонтировать дорогу Троицк-Степное
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
Горит национальный парк «Зигальга»
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
11.04.2023
Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки
06.04.2023
Многодневные походы по Зигальге временно запрещены
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023