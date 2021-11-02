Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области

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02.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 15 тысяч 573 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 по
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Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра экологии Челябинской области покидает занимаемый пост. «Я попр
02.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на закупку концентрат
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

Челябинская область получит средства на закупку концентраторов кислорода для ковидных баз
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Троицке (Челябинская область) вчера, первого ноября, на внеплановом заседании комиссии по преду
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02.11.2021

Малометражные квартиры в России стали дороже почти на треть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

Водоснабжение в Троицке восстановлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2021

Челябинцы активно сообщают полицейским про наркоманов
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02.11.2021

Южноуральцы получат знаки ГТО
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02.11.2021

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02.11.2021 12:38

Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области

Последний месяц осени в Челябинской области по прогнозам синоптиков обещает быть в пределах нормы.

Согласно климатическим данным, в ноябре могут быть большие колебания температуры. В Челябинске в 1998 году температура воздуха в ноябре понижалась до минус 40 градусов, а в 1932 году абсолютный максимум составил плюс 17 градусов.

Синоптики обещают, что начало ноября 2021 года будет холодным, минусовые температуры прогнозируют и в ночные, и в дневные час. По данным Gismeteo, ночные положительные температуры вероятны во второй половине текущей недели, затем только минус. По прогнозам meteonovosti, столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки вплоть до середины ноября.

Во второй половине ноября (а не некоторым данным уже с 12 ноября) похолодает. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус четырех до минус восьми градусов, в отдельные дни и ниже. Днем – от минус 1-3 градусов в середине месяца до минус 7-12 в конце.

Снегопады прогнозируют во второй декаде ноября и в конце месяца.

Как сообщили в челябинском гидрометцентре, средняя температура воздуха в ноябре в Челябинской области составляет минус 6-7 градусов. В теплые годы она достигает минус 1-3 градусов, в холодные – опускается до минус 13-15 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в Челябинске – плюс 16 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36-42 градуса, в Челябинске – минус 36 градусов.

В северной половине области выпадает 40-51 миллиметров осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 18-26 миллиметров. В Челябинске в ноябре 1997 года выпало 207% месячной нормы осадков, а в ноябре 2005 года – 7% месячной нормы осадков. Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров.

Ноябрь называют воротами зимы, листогноем, полузимником, груднем. Груднем - потому, что в ноябре много груд замерзшей земли.

Наши предки отмечали: если на Казанскую (четвертое ноября) небо заплачет, то следом за дождем зима придет. Снег или град пятого ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет. Оттепель восьмого ноября обещает теплую зиму и весну. Массовое появление синиц около домов 12 ноября - верный признак наступления холодов.

Говорили, в ноябре зима с осенью борется. Примечали, дождь лунки нальет - зиму скоро приведет. Звезды прыгают - к холоду. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. Коли в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года. Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открыто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией
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Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области развернуто 160 коек для лечения детей с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 15 тысяч 573 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 по
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 15,5 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра экологии Челябинской области покидает занимаемый пост. «Я попр
02.11.2021

Безруков покидает пост замминистра экологии Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на закупку концентрат
Коронавирус
Коронавирус
02.11.2021

Челябинская область получит средства на закупку концентраторов кислорода для ковидных баз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Троицке (Челябинская область) вчера, первого ноября, на внеплановом заседании комиссии по преду
02.11.2021

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02.11.2021 12:38

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В Челябинске при благоустройстве территории у Кафедрального собора снесут 223 дерева и посадят новые

29.10.2021 12:07

Карбоновый полигон в Сосновском районе станет частью формирующегося вокруг Челябинска «зеленого пояса»

29.10.2021 11:59

Из гимназии Челябинска эвакуировали учеников

29.10.2021 11:55

На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников

29.10.2021 11:37

Челябинский оперативник, напавший на женщину-следователя, может лишиться должности в полиции

29.10.2021 11:26

В Челябинской области за сутки выявлен 491 заболевший ковидом

29.10.2021 11:17

В Старокамышинске жилой дом топит четыре года, людям до сих пор не помогли