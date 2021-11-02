Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области

Последний месяц осени в Челябинской области по прогнозам синоптиков обещает быть в пределах нормы.

Согласно климатическим данным, в ноябре могут быть большие колебания температуры. В Челябинске в 1998 году температура воздуха в ноябре понижалась до минус 40 градусов, а в 1932 году абсолютный максимум составил плюс 17 градусов.

Синоптики обещают, что начало ноября 2021 года будет холодным, минусовые температуры прогнозируют и в ночные, и в дневные час. По данным Gismeteo, ночные положительные температуры вероятны во второй половине текущей недели, затем только минус. По прогнозам meteonovosti, столбик термометра не будет опускаться ниже нулевой отметки вплоть до середины ноября.

Во второй половине ноября (а не некоторым данным уже с 12 ноября) похолодает. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус четырех до минус восьми градусов, в отдельные дни и ниже. Днем – от минус 1-3 градусов в середине месяца до минус 7-12 в конце.

Снегопады прогнозируют во второй декаде ноября и в конце месяца.

Как сообщили в челябинском гидрометцентре, средняя температура воздуха в ноябре в Челябинской области составляет минус 6-7 градусов. В теплые годы она достигает минус 1-3 градусов, в холодные – опускается до минус 13-15 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12-17 градусов, в Челябинске – плюс 16 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36-42 градуса, в Челябинске – минус 36 градусов.

В северной половине области выпадает 40-51 миллиметров осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 18-26 миллиметров. В Челябинске в ноябре 1997 года выпало 207% месячной нормы осадков, а в ноябре 2005 года – 7% месячной нормы осадков. Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров.

Ноябрь называют воротами зимы, листогноем, полузимником, груднем. Груднем - потому, что в ноябре много груд замерзшей земли.

Наши предки отмечали: если на Казанскую (четвертое ноября) небо заплачет, то следом за дождем зима придет. Снег или град пятого ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет. Оттепель восьмого ноября обещает теплую зиму и весну. Массовое появление синиц около домов 12 ноября - верный признак наступления холодов.

Говорили, в ноябре зима с осенью борется. Примечали, дождь лунки нальет - зиму скоро приведет. Звезды прыгают - к холоду. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. Коли в ноябре небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года. Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.