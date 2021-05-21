Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку, озеленение которой было сделано в прошлом году.

В ходе объезда участков высадки зеленых насаждений (интересный и познавательный пресс-тур состоялся вчера вечером, 20-го мая) Ринат Галиевич признался, что именно эта развязка – так называемый седьмой километр (находится на выезде из Челябинска в сторону Троицка) нравится ему больше остальных. Действительно, место получилось что надо: просто мини-парк, а не развязка.

По словам председателя КДХ, уникальность этой развязки в том, что здесь - в соответствии с разработанным проектом - были максимально сохранены уже существующие деревья: вязы, рябина и даже клен ясенелестный (его тоже привели в порядок и оставили).

Раньше вместо рулонного газона (его, согласно технологии, нарезают на полях) и аккуратных, ухоженных растений - озеленители (компания «Газоны Урала») высадили здесь ели, лиственницы и лиственные деревья - развязка представляла собой дикие заросли.

Сама развязка существует очень давно, в таком виде – с прошлого года (объект был сдан осенью 2020-го).

Все «новички», а их высажено несколько десятков, хорошо перенесли зиму. Не погибло ни одного дерева, молодые ели уже дали прирост. Сейчас уход за ними и за развязкой вообще на постоянной основе осуществляет МБУ «Геоцентр». Так, весной работники муниципального предприятия как следует прочесали всю территорию граблями.

Ринат Кучитаров преображением данной развязки очень доволен. Отмечает, что ночью при въезде в Челябинск со стороны Троицка открывается шикарный вид, тогда как раньше это было неприглядное зрелище.

Почему ночью? Потому что - одновременно с освещением улично-дорожной сети (это всегда разное время) – загорается архитектурная подсветка. И выглядит развязка волшебно – пространство переливается разными цветами и похоже на сказочный лес. Жаль, вчера дождаться не получилось.

Как рассказал Ринат Галиевич, идея подсветки была предложена главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым. Проект освещения развязки разрабатывался совместно с ним.

Кроме того, на данном озелененном пространстве выполнено мульчирование: кора сосны у основания молодых насаждений помогает избежать пересыхания почвы и является украшением территории.

Рядом с деревьями – большие камни (их предложили в качестве элемента ландшафтного дизайна), благодаря которым зеленое пространство выглядит еще интереснее: монументальные «мертвые» глыбы рядом с нежными живыми деревьями. Хотя, как отметил Ринат Кучитаров, не всем эта идея пришлась по душе.

По краю развязки высажен кизильник. Когда он окрепнет и разрастется, превратится в живую стену. Это касается всех озелененных мест, где высажен этот кустарник. Тогда можно будет забыть о заборах, которые так не любят многие жители Челябинска, и убрать их: кизильник станет мощным препятствием между проезжей частью и пешеходными зонами.

Ринат Кучитаров напомнил, что кроме развязки на седьмом километре, в столице Южного Урала были озеленены и благоустроены развязки на пересечениях автодороги «Меридиан» с улицами Новороссийской, Дзержинского, развязка в районе торгового комплекса «Алмаз» в Ленинском районе.

За счет образовавшейся в результате торгов экономии удалось выполнить и благоустройство развязки в районе дворца спорта «Юность». Там работы закончились в октябре прошлого года. Сейчас все высаженные растения находятся под наблюдением.

«Смотрим, чтобы все деревья отошли. Кустарник там еще приживается», - отметил Ринат Галиевич.

Развязка возле «Алмаза» (ее озеленением также занимались «Газоны Урала») – больше, чем просто развязка.

Здесь удалось создать настоящее общественное пространство с пешеходной зоной – проектом благоустройства, реализованным в два этапа, было предусмотрено устройство плитки, дорожек, подсветки деревьев, освещения вообще.

Жители Ленинского района успели полюбить этот, по сути, парк в «эпицентре» транспортных потоков (генеральным подрядчиком, благоустраивавшим этот интересный объект, является компания «Абсолютные системы»).

Здесь были высажены хвойные и лиственные деревья (ели, липы). Все деревья живые, все хорошо перенесли зиму. Уходные работы, включающие регулярный полив, свидетелями которого стали челябинские журналисты, также ведет «Геоцентр». Субподрядчик («Газоны Урала») помогает по мере возможностей.

Другой субподрядчик - компания «Энергострой» - за собственные средства (это не было предусмотрено контрактом) сделал подсветку центральной дорожки – в качестве эксперимента, чтобы посмотреть, как отреагируют на такой подарок жители Челябинска. Квадратики на дорожке, как и деревья, становящиеся то зелеными, то синими, то красными (благодаря архитектурной подсветке), также меняют цвет. Судя по реакции прохожих, курсировавших по развязке вечером четверга, им такой разноцветный эксперимент пришелся по душе.

Коммерческий директор «Газонов Урала» Алексей Глагольев рассказал, что за рулонный газон, который в ряде мест засох, переживать абсолютно не стоит: это не дерево, не кустарник - пройдут первые дожди, и трава тут же зазеленеет. В том, что пока местами газон совсем не зелен, а желт и сух, виновата аномальная жара, пришедшая в Челябинск в мае. Чтобы его отлить, требуются космические объемы воды – лучше дождаться, когда «заплачет» природа.

«Пройдут дожди, и газон, как птица Феникс, восстанет из пепла», - заверил Алексей Глагольев.

Представитель компании-субподрядчика уточнил, что на данной развязке высажено около 150-ти деревьев. С одной стороны – ряд светильников, с другой (вдоль Копейского шоссе и Гагарина) – аллейная посадка лип.

На разделительном газоне по проспекту Ленина, в районе Комсомольской площади и парка имени Терешковой, красуются пятилетние гибридные тополя (форма пирамидальная), все они укреплены подпорками - на случай сильного ветра: когда растения окрепнут, укрепляющие«конструкции» уберут. Здесь их высажено более десятка. Соседями новых жителей являются обычные тополя, у которых уже появились сережки – скоро полетит пух: проклятье аллергиков. Гибридные тополя – «не пушат». Листва у них не менее богата, чем у обычных, кислорода они тоже выделяют не меньше, зато пух с них не летит. Такие деревья – очень высокие. Гораздо выше привычных челябинцам «собратьев».

Ринат Кучитаров рассказал, что сначала деревья здесь (это тоже были тополя, но другая их разновидность) были высажены в апреле (озеленение прошлого года). Однако растения не подошли по породному составу, они не соответствовали условиям контракта, и подрядчик заменил их на тополя гибридные формы пирамидальной, которые не дают пуха и вырастают большими, красивыми свечками. К счастью, все деревья прижились.

Неплохо себя чувствует и посаженный по краям разделительного газона кизильник. На данном озелененном пространстве также ведутся уходные работы.

На этом участке также уложен рулонный газон (раньше была просто земля с сорняками). Увы, немалые его площади пока выглядят безжизненно. Но это ненадолго – совсем скоро, согласно прогнозам, в Челябинске пройдут дожди: газон оживет и зазеленеет.

На другом разделительном газоне, по улице Гагарина в Ленинском районе, высажены яблони. Они цветут и радуют окружающих своим нарядным видом. Это также озеленение прошлого года.

Их щедро поливают – вчера вечером представители средств массовой информации как раз застали этот увлекательный и живительный процесс.

По бокам газона – кизильник. С ним тоже все в порядке. Он растет и набирается сил.