В Челябинске завели дело на мажора за гонки на Mercedes для Instagram

Крещенские морозы придут в Челябинскую область

В Челябинской области морозная погода на Крещение повторяется в среднем один раз в 3-4 года. В этом году крещенские морозы не обойдут стороной Южный Урал.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января ожидается минус 23-28 градусов, в горных районах и пониженных частях рельефа столбик термометра будет опускаться до минус 33 градусов.

Низкая температура воздуха и повышенное атмосферное давление будут формировать погоду спастического типа. Она будет провоцировать негативные сосудистые реакции у людей, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией. Вероятны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления.

По статистике (с 1898 года по 2010 год) самая холодная погода на Крещение в Челябинске отмечалась в 1969 году. Тогда средняя температура окружающего воздуха за сутки понижалась до минус 35 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы. Морозы продержались до конца января, и лишь в феврале началось потепление.

В 1899 году, наоборот, было очень тепло. Среднесуточная температура была всего минус один градус.

В этом столетии самый холодный день 19 января отмечался в 2006 году - среднесуточная температура была минус 32 градуса. Морозная погода также простояла достаточно долго – 12 дней. Холодным было Крещение в 2011 году (ночью – до минус 34 градусов, днем, - до минус 23 градусов), не обошлось без холодов в 2012 году, в 2014 году.

Самая теплая погода в этот день – минус четыре градуса - была в 2004 году.

По народному календарю до конца зимы предстоят еще морозы: Афанасьевские (31 января), Сретенские (15 февраля) и Власьевские (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже Крещенских.