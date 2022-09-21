Магнитогорск улучшает экологические показатели

Магнитогорск (Челябинская область) вошел в числе городов, улучшивших экологические показатели в рамках программы «Чистый воздух».

Данные мониторинга атмосферного воздуха за 2021 год представил Росгидромет. В некоторых городах Российской Федерации, участвующих в программе, отмечено повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. В их числе - Братск, Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Нижний Тагил.

Магнитогорск, напротив, в числе позитивных примеров - качество воздуха здесь улучшается. На ПАО «ММК» действует автоматическая сеть слежения за выбросами - как в промышленной, так и в жилой зоне.

Так, накануне Всемирного дня охраны окружающей среды Магнитогорский металлургический комбинат ввел в строй два стационарных экологических поста и один передвижной.

Высокотехнологичное оборудование, которым они оснащены, позволяет вести мониторинг атмосферного воздуха в режиме 24/7, а также оперативно передавать полученные в ходе исследования данные специалистам лаборатории.

Один их экологических стационарных постов появился в поселке Цементников. По его периметру активисты Союза молодых металлургов совместно со специалистами лаборатории охраны окружающей среды ММК высадили 16 молодых рябин, высотой не менее двух метров каждая. Еще один новый экопост, который расположен в поселке Димитрова, был окружен кустами акации и саженцами ясеней. На страже экологической безопасности города теперь стоят четыре таких бокса, каждый из которых оснащен по последнему слову техники. Контроль за чистотой воздуха специалистами осуществляется в круглосуточном режиме.

«Стационарные посты мы устанавливаем для непрерывного мониторинга атмосферного воздуха, чтобы можно было отслеживать состояние атмосферного воздуха в режиме 24/7. Мы видим эту информацию непрерывно, она поступает на сервер ПАО «ММК», где мы видим непосредственно концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», - рассказала Наталья Перятинская, ведущий инженер лаборатории экологического контроля ПАО «ММК».

Каждый стационарный пост оборудован системой газоанализаторов на определение оксида углерода, оксидов азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и органических соединений. Имеется система автоматического пробоотбора, которая осуществляет отбор проб воздуха на фильтры для определения содержания бензапирена и тяжёлых металлов в атмосферном воздухе, а также взвешенных частиц. Отобранные пробы доставляются в лабораторию для прохождения химического анализа.

Ранее на территории Магнитогорска функционировали два стационарных экопоста - у Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе и у «Арены Металлург». Появление двух дополнительных сооружений было обусловлено необходимостью в постоянном режиме осуществлять мониторинг атмосферного воздуха на данных территориях. Ранее эту функцию на точках выполняли передвижные экологические посты. Такие автомобили осуществляют производственный контроль на 20-ти маршрутных постах по границе санитарно-защитной зоны ПАО «ММК» и жилых районов города.

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, на днях автопарк лаборатории пополнился третьим по счету автомобилем - современным, надежным, с высокой степенью автоматизации. Функционально от стационарных постов передвижные экологические посты не отличаются. В них также установлена газоаналитическая стойка, которая включает в себя газоанализатор на определение оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота и аммиака; а также сероводорода, озона в атмосферном воздухе и органических соединений - бензол, толуол, ксилол. Также пост оборудован системой метеорологического комплекса, который определяет температуру воздуха, влажность, направление и скорость ветра. В каждом автомобиле установлена система автоматического пробоотбора.

Все данные, полученные с помощью передвижных и стационарных экопостов, поступают в лабораторию экологического контроля в режиме онлайн. Информация о превышения показателей вредных веществ оперативно передается руководству ПАО «ММК». И также оперативно принимаются меры по устранению всех нарушений.