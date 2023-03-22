Маршрутку из Паркового на челябинский вокзал запустят во второй половине 2023 года

Маршрут №56 «Александра Шмакова – Железнодорожный вокзал» в Челябинске планируют запустить в третьем-четвертом квартале 2023 года. Это будет маршрут с регулируемым тарифом.

Данную информацию озвучили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, отвечая на вопрос местного жителя, опубликовавшего переписку с министерством в сообществе «Парковый Челябинск» в ВКонтакте.

В миндортрансе сообщили, что 56-й маршрут будет проходить через микрорайон Благодатово, по улицам Худякова и Доватора.

На предложение горожанина «пустить из Паркового через плотину маршрут, например, до вокзала или в Ленинский район», в министерстве также ответили следующее: «Кроме того, в рамках дальнейшего развития маршрутной сети рассматривается возможность запуска дополнительных маршрутов».

Челябинцы по-разному реагируют на новость:

«Получается, что по такому маршруту (от микрорайона Парковый до вокзала через плотину) не будут ходить автобусы, а только маршрутки. Очень жаль»;

«Прикольно»;

«А ныне действующая 56-я маршрутка куда? Уберут или как? Непонятно»;

«А Комсомольский?»;

«Хорошо бы на ЧМЗ что-то пересмотреть: 10-я маршрутка не справляется».

Эти вопросы и замечания в комментариях к посту о запуске 56-й маршрутки из Паркового до железнодорожного вокзала пока остаются без ответа.