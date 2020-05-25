Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается

В Челябинской области продолжается проверка соответствия строительных работ на берегу озера Тургояк (на территории бывшего детского лагеря "Светлячок") законодательству.

Проверку проводит министерство экологии региона.

"Административное расследование еще ведется. Информация о его результатах будет предоставлена после завершения всех проверок", - сообщили агентству "Урал-пресс-информ в пресс-службе минэкологии.

Напомним, общественники требуют остановить строительство на берегу уникального водоема. Неделю назад экоактивист, руководитель местного отделения "Гражданского патруля" в Миассе Анна Сизова приняла участие в одиночном пикете против новой застройки береговой территории памятника природы регионального значения.

Акция протеста состоялась 18-го мая у подведомственного главному управлению лесами здания Миасского лесничества. Как рассказала тогда Анна Сизова, ранее это ведомство согласовало проект освоения лесов в охранной зоне озера-памятника.

По словам экозащитницы, в настоящее время вдоль береговой линии строители возводят 26 зданий. Двадцать из них - под видом реконструкции, документы еще на шесть объектов ей предъявить не смогли.

Что касается стройки на территории "Светлячка", Анна Сизова не уверена, что все работы ведутся законно.

Она заявила, что представители застройщика показали ей документацию, однако по шести новым фундаментам вопросы у активистки остались - документы на них Анна Сизова не увидела.

В связи с этими вновь выявленными обстоятельствами общественники направили в минэкологии Челябинской области новое обращение с просьбой приостановить строительство до завершения административного расследования.

В "Гражданском патруле" напомнили, что стройка на территории бывшего пионерского лагеря, в нескольких метрах от акватории озера, ведется с апреля, работает техника. За это время заложено два десятка фундаментов под здания, производится бурение и изъятие берегового грунта и скалы.

Напомним, ранее в минэкологии Челябинской области уже комментировали происходящее на территории "Светлячка" - это было 14-го мая, в день, когда общественники пожаловались в министерство и прокуратуру на развернувшуюся на берегу уникального миасского водоема стройку.

В минэкологии тогда пояснили, что здесь ведется реконструкция (по согласованному ГУ лесами региона проекту) детского лагеря с подключением к очистным сооружениям канализации со сбросом сточных вод в выгреб и последующим вывозом их специализированной организацией.

Специалисты управления государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий подчеркнули, что проект освоения лесов на данном участке выполнен с учетом требований режима особой охраны памятника природы - озера Тургояк и был утвержден в 2019-м году главным управлением лесами Челябинской области.

"В настоящее время управлением регионального государственного экологического надзора по информации, поступившей от общественников, проведено рейдовое мероприятие, возбуждено административное расследование. Будем контролировать ситуацию, проверим, соответствуют ли проводимые работы проекту, утвержденному главным управлением лесами", - пообещал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.