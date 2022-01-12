Минэкологии разъяснило причины неприятного запаха в воздухе Челябинска

Министерство экологии Челябинской области разъяснило причины неприятного запаха в воздухе Челябинска.

Напомним, в областном центре с девятого по 13 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных выбросов в атмосфере. Жители жалуются на ухудшение качества воздуха в городе этот период.

«Работаю возле Коксохима, с него и несло на город. Вонь стояла с утра ужасная. Если в городе дымка и вонь, то у нас был просто густой туман и вонища. Видно было невооружённым глазом, откуда это несёт», - рассказывает Ольга в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

Andrew Zalessky считает, что в ужасном запахе виноват ЧЭМК: «Спасибо ЧЭМК - как северный ветер, так вонь от выбросов начинается и хочется противогаз надеть».

Жители пишут, что неприятный химический запах ощущался на Молодогвардейцев, Каширина, Чайковского и в центре города. А к вечеру в Ленинском районе трудно дышать.

«Запах может быть связан с выбросами от любого из источников: автомобили, котельные и промышленные предприятия. Вещества в период НМУ скапливаются в приземном слое атмосферы. Зимой это ощущается намного сильнее, так как отсутствуют зелёные насаждения, а также воздух при низких температурах более разряжен, - пояснили в министерстве экологии области и отметили. - Влияние на организм человека оказывается в том случае, когда заметно превышены ПДК».

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска, сегодня, 12 января, на проспекте Победы было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду (в 1,7 раза), а к вечеру – уже в 1,9.

Ранее, министерство объясняло появление тумана и смога в Челябинске погодными условиями, в частности большой влажностью и перепадами температур.