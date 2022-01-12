12.01.2022
Мошенники из Челябинска добрались до жительницы Омска
12.01.2022
В России медосмотр для водителей хотят сделать дистанционным
12.01.2022
Социалисты: QR-код – только при режиме ЧС
12.01.2022
Снова смертельная авария на трассе
12.01.2022
Южноуральские полицейские помогли 12-летней девочке вернуться домой
12.01.2022
Златоустовец, затаившись дома, помог полицейским задержать трех рецидивистов
Минэкологии объяснило только причины смога в Челябинске
12.01.2022
Режим «черного неба» установился на территории семи городов Челябинской области
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
09.12.2021
В шести городах Челябинской области на двое суток продлены НМУ
30.11.2021
Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021