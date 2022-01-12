Минэкологии объяснило только причины смога в Челябинске

Министерство экологии Челябинской области объяснило причины смога, накрывшего Челябинск. По данным ведомства, вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, а смог вызван погодными условиями. При этом в ведомстве не уточнили, что стало источником резкого химического запаха и гари в воздухе.

Напомним, челябинцы жалуются на ухудшение качества воздуха в городе в последние несколько дней. В областном центре девятого января установились неблагоприятные метеорологические условия, которые продлятся по 13 января.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии региона, по состоянию на 10 часов утра 12 января на стационарных постах территориальной системы мониторинга качества атмосферного воздуха не фиксировались превышения максимальных разовых предельно-допустимых концентраций по загрязняющим веществам.

«Ситуация с ограниченной видимостью была связанна с погодными условиями, в частности большой влажностью и перепадами температур», - уточнили в минэкологии.

Накануне, 11 января, среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города были в пределах общего фона. В частности повышение концентрации наблюдалось по формальдегиду (превышение на 0,3 ПДКсс), частицам 2,5 (превышение на 0,28 ПДКсс) и 10 мкм (превышение на 0,25 ПДКсс). При этом передвижной лабораторией превышения не зафиксированы.

В понедельник, 10 января, на стационарных постах территориальной системы мониторинга были зафиксированы превышения максимально-разовой предельно-допустимой концентрации по загрязняющему веществу – оксид углерода (ул. Мраморная 10 – превышение на 0,32 ПДКмр). Кроме того, в этот день были превышены среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Челябинска по формальдегиду (на 0,3 ПДКсс).

В воскресенье, девятого января, также отмечалось превышение среднесуточной концентрации по формальдегиду (на 0,2 ПДКсс).