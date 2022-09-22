Минфиновцы Челябинской области встретили свое 103-летие с секаторами в руках

Сегодня, 22 сентября, финансовой системе Челябинской области исполняется 103 года. В преддверии своего праздника коллектив регионального минфина занялся восстановлением Аллеи финансистов после жаркого лета и подготовкой к будущей зиме деревьев, высаженных ветеранами и сотрудниками ведомства к вековому юбилею финансовой системы.

«Мы очень беспокоились за Аллею финансистов. Жаркое и засушливое лето сделало свое дело – несколько деревьев, как нам казалось, совсем погибли, на многих пожухла листва, ветки были голыми и сухими», – рассказывает министр финансов области Андрей Пшеницын.

На помощь минфин пригласил директора ботанического сада ЧелГУ, кандидата биологических наук Веру Меркер. Специалист вместе с министром провела ревизию именной аллеи, осмотрела все посадки

Вера Меркер констатировала: в целом деревья живы, но хорошо заметно их увядание от недостатка влаги. Молодые деревья пока не могут тянуть воду с большой глубины, у них нет для этого своего ресурса. И затяжные дожди им не сильно помогут. Нужен дополнительный и очень основательный еженедельный, полив вплоть до октября. А уже весной можно подкармливать ­– сейчас, на сухую, это делать бесполезно».

Вера Меркер дала рекомендации по уходу за каждым видом дерева – как именно поливать и чем подкармливать, как провести санитарную и формирующую обрезку, чтобы в будущем у деревьев была красивая крона.

«Вера Викторовна дала доступные и четкие рекомендации. Теперь есть понимание, как следим и ухаживаем за деревьями. И, самое главное, Вера Викторовна предложила экспертную помощь сотрудников ботанического сада ЧелГУ в дальнейшем уходе за нашей аллеей, чтобы она как можно дольше радовала финансистов и всех горожан», - отметил Андрей Пшеницын.

По словам Веры Меркер, в отношении таких инициатив, как озеленение города, очень важна последовательность и системность. «Нельзя просто посадить, уехать и забыть. Деревья погибнут. И это нелегкий труд вырастить их, тем более в городской среде, – считает директор ботанического сада ЧелГУ. – Поэтому хорошо, что вы проявляете заботу о своих питомцах – именно так могу назвать ваши деревья. Если вы кого-то взяли под свою ответственность, так и надо поступать».

Следуя рекомендациям Веры Меркер, минфин организовал еженедельный обильный полив для каждого дерева. А после, уже под руководством биолога ботанического сада ЧелГУ Юлии Морозюк, финансисты вышли с секаторами на санитарную и формирующую обрезку деревьев. Убрали лишние побеги, сухие ветки, которые забирали у растений питательные вещества, мешали их росту и развитию. Эту процедуру, по словам Юлии Морозюк, нужно повторять ежегодно.

Напомним, Аллея финансистов в Челябинске появилась в 2018 году, в преддверии векового юбилея финансовой системы области. Тогда руками сотрудников минфина на Алом поле было высажено 35 деревьев, которым дали необычные названия – «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный». С тех пор коллектив ведомства регулярно ухаживает за посадками и проводит ежегодный субботник на прилегающей территории.