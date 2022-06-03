ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

ПАО «ММК» (Челябинская область) защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод.

О прилагаемых комбинатом усилиях по защите водных ресурсов в управлении и информации и общественных связей ММК напомнили в преддверии Дня эколога, который отмечается пятого июня.

В 2016-2018 годах комбинат реализовал проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей, обеспечив максимальную изоляцию водохранилища от влияния сточных вод комбината.

Для развития биологического разнообразия ММК ведет зарыбление водного объекта ценными породами рыб. Кроме того, комбинат немало делает и для рекультивации нарушенных земель и ликвидации шлаковых отвалов.

День эколога по праву считают своим профессиональным праздником сотрудники лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК». Да и для всего комбината это значимая дата, так как постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании.

Одно из крупнейших в мире металлургических предприятий планомерно движется по пути реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года и направленной на радикальное снижение воздействия на окружающую среду.

За последние три десятилетия ММК добился немалых успехов в снижении техногенной нагрузки на окружающую среду. В 2021 году по отношению к 1989 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магнитогорска сократились на 631 тысячу тонн, или в 4,6 раза. При этом выбросы пыли снизились в десять раз, бензапирена - в 11 раз, а двуокиси серы – более чем в 12 раз. Удельные выбросы загрязняющих веществ уменьшились в 4,9 раза.

По сравнению с 2017 годом комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) снизился в 2,6 раза – с 15,2 до 5,8. Уже по итогам 2018 года Магнитогорск был исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Задача, поставленная до 2025 года, - снизить КИЗА до уровня менее пяти единиц, что соответствует понятию «Чистый город». В числе ключевых мероприятий, способствующих решению этих задач, - реконструкция газоочистных сооружений кислородно-конвертерного и электросталеплавильных цехов, а также строительство комплекса новой коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11, оснащенных самыми современными природоохранными объектами. Их запуск позволит вывести из работы устаревшие агрегаты и сократить объем выбросов в атмосферу на 11,3 и 6,6 тысячи тонн в год соответственно.

СПРАВКА

Международный праздник защиты окружающей среды был принят в 1972 году резолюцией, принятой на Стокгольмской конференции. Основная цель праздника - разбудить в людях желание заботиться об окружающей среде.

В России в этот день было решено провозгласить профессиональным днем экологов и защитников окружающей среды. Праздник был принят 21 июля 2007 года указом президента Владимира Путина №933 «О Дне эколога» - благодаря инициативе комитета по экологии, работающего при Государственной Думе.