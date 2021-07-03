На Челябинск и Копейск обрушился ливень с градом, но ненадолго

В Челябинске и Копейском городском округе прошел долгожданный дождь. Он принес временную передышку в затянувшейся изнуряющей и выматывающей жаре.

Но вместе с ливнем на города и поселки обрушился крупный град. Жители делятся фотографиями в соцсетях.

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По словам жители, пострадали Потанино, Старокамышинск, район 205 шахты, улица Хохрякова, РМЗ.

Град был и в Тугайкуле

«Огороды побило», - сообщают жители

«На машинах вмятины», - пишут пользователи.

Град похож на ледяные шампиньоны.

Некоторые дороги затопило, люди пишут об отключении света и воды.

В Челябинске в основном был только сильный дождь. «На ЧТЗ тропической шторм», «Калининский (цирк) – хороший дождик», ливешь был на ЧМЗ, Советском районе, районе железнодорожного вокзала, районе Теплотехнического университета.

Жители Чурилово пишут, что у них был не только ливень, но и град.

ФОТО: "Подслушано Копейск", "Наш Челябинск" ВКонтакте