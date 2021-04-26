На двух улицах Челябинска снесут тополя, осины и березы

На улице Академика Макеева и проспекте Героя России Евгения Родионова в Челябинске на этой неделе снесут тополя, осины и березы.

Снос зеленых насаждений будет произведен в рамках строительства участков дорог на Академика Макеева (от проспекта Героя России Евгения Родионова до улицы 250-летия Челябинска) и проспекте Героя России Евгения Родионова (от улицы Татищева до Академика Макеева).

В счет компенсации подрядчик – ООО «Урал-сервис-групп» - высадит крупномерные деревья в Центральном и Калининском районах южноуральской столицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в рамках строительства проспекта Героя России Евгения Родионова планируется высадить 186 лип, 21 яблоню, 27 кустов сирени, четыре куста спиреи, 71 метр живой изгороди. Кроме того, будет выполнен посев газона на участке 15 тысяч 884 квадратных метра.

На улице Академика Макеева будет выполнена посадка восьми лип, 24 яблонь, 22 кустов сирени, одной спиреи, 30 метров живой изгороди. Также здесь посеют газон – на участке пять тысяч 348 квадратных метров.