На набережной Миасса в Челябинске хотят установить скульптуру «Влюбленные»

Глава Челябинска Наталья Котова постановила провести общественные обсуждения по вопросам установки в областном центре двух мемориальных объектов и жанровой городской скульптуры «Влюбленные».

Как отмечается в документе, памятник «Погон Войны» планируется установить на территории средней общеобразовательной школы №103 в Металлургическом районе, по адресу: улица 60-летия Октября, 5.

Мемориальная доска «Вечная память героям» будет установлена на фасаде здания лицея №97 в Калининском районе – на улице Кирова, 13-Б.

Скульптуру «Влюбленные» городские власти планируют установить на набережной реки Миасс в Центральном районе.

Общественные обсуждения по данным инициативам организует и проведет управление культуры Челябинска – собрание участников состоится 29 июня в 14 часов по адресу: улица Цвиллинга, 7.