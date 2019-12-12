На пятницу 13-е в Челябинской области похолодает

В пятницу, 13 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов, по области – минус 7-12 градусов. В ночные часы – минус 13-18 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 11 минут, зайдет - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 13 минут. Луна растущая.

13 декабря по народному календарю Андрей Зимний.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.

Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Именины в этот день: Андрей, Иван.