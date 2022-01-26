На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения

Жители Челябинска заметили удивительные вещи, которые происходят на сайте «Единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска» с показателями, фиксирующими превышение ПДК.

«Случайно удалось приметить крайне занимательный случай: с сайта мониторинга была удалена информация о превышении на посту по адресу Машиностроителей д. 27 за 23 января», - написали пользователи в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

В этот день было зафиксировано превышение от 2 до 4 ПДК, а уже на следующий день на сайте показывало, что накануне не было зафиксировано превышений разовых концентраций вредных веществ. «И кто знает, сколько ещё правок они могли внести, - возмущаются пользователи и подмечают. - … значки на этом сайте меняют свой цвет на весь день при фиксации превышения. Даже если было одно разовое превышение утром, то он весь день будет отмечен желтым/оранжевым/красным».

В министерстве экологии области пояснили агентству: «23 января 2022 года в период с 19:19 по 20:19 на станции контроля качества атмосферного воздуха №22, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей д. 27 отмечено превышение максимально-разовой предельно-допустимой концентрации по загрязняющему веществу - взвешенные частицы PM2.5. Концентрация примеси в указанный период составляла 1,04-1,7 ПДКмр, со средним значением 1,4 ПДКмр. При регистрации в системе разовой концентрации в размере 1,7 ПДКмр произошло автоматическое округление до целого значения (СИ = 2).

Таким образом, в течение суток концентрация взвешенных частиц PM2.5 не превысила значения 2 ПДКмр».

Пока в министерстве не смогли ответить, почему по состоянию на 24.01.2022 стандартный индекс (СИ) за 23.01.2022 для станции №22 (по PM2.5) составляет 1,2. Этот вопрос ведомство переадресовало разработчику программного продукта.

Кроме того, в минэкологии уточнили, что на представленных в сообщении двух скриншотах даны значения разных переменных, а именно «СИ» и «значение среднесуточной концентрации в сравнении с ПДКсс». Кроме того, на одном из скриншотов отображены данные (среднесуточное значение) для станции №23, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Механическая д. 65. Все это, по мнению минэкологии, привело к некорректному сравнению.

Но «чудеса» на сайте мониторинга стали происходить и дальше. Какое-то время он не работал и сегодня вновь информация на нем стала доступна. Но появился и ряд изменений. Мониторинг можно посмотреть как по старому адресу, так и по новому. В шапке появилась надпись: «Данные со станций наблюдения Росгидромета не проконтролированы и не могут применяться для официальных целей».

Спустя более чем год вернулся раздел «среднемесячное загрязнение»

На новом сайте при наведении курсора на желтые значки появляется информация по максимальным разовым превышениям, по каким веществам и наибольшая повторяемость превышений. Накануне было зарегистрировано превышение по этилбензолу в 11 раз.

Специалисты минэкологии совместно с Природоохранной прокуратурой продолжают проводить контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению обозначенных ранее рекомендаций по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий. Проверки проведены на АО «ЧЭМК», АО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Мечел», заводе «ТЕХНО». Работа с другими предприятиями продолжается и в данный момент.

А жители продолжаются жаловаться на качество воздуха. Челябинцы пишут, что у них от выбросов пропал голос, появился кашель, болит голова, одышка. Обращения поступают на загазованность в Парковом, ЧМЗ, на Меридиане (район городского ГИБДД).