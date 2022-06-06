На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор

В челябинском парке Дружбы, расположенном на северо-востоке города, появится собственный сосновый бор. В минувшие выходные здесь высадили 140 крупномерных сосен.

Как сообщает сегодня, шестого июня, пресс-служба мэрии, масштабное озеленение данного общественного пространства будет продолжено. Отдыхать в парке Дружбы челябинцы смогут ближе к сентябрю текущего года.

Напомним, создание нового места отдыха тракторозаводчан стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определили эту территорию на рейтинговом голосовании, на строительство средства выделены из федерального бюджета.

Как ранее отмечал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, раньше здесь был рукотворный парк - жители сами обустраивали небольшие прогулочные зоны и высаживали деревья.