24.08.2021
Открытого горения в лесничестве Пластовского района больше нет, тлеет лесная подстилка
24.08.2021
На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы
24.08.2021
«Сказ об Аркаиме» вышел в лидеры международной премии «На Благо Мира»
23.08.2021
Текслер оценил в Чурилово дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот
23.08.2021
Алексей Текслер дал старт VIII Кубку губернатора по хоккею
23.08.2021
НМУ в Челябинской области сохранятся еще двое суток
На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы
12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
02.08.2021
В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
29.07.2021
В нацпарке «Зигальга» заметили полупрозрачную редкую бабочку
28.07.2021
В нацпарке «Таганай» возле «Гремучего ключа» собрали 168 мешков мусора
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021