На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) продолжают обустраивать короткий экскурсионный маршрут, проложенный в окрестностях Центральной усадьбы.

Тропа под названием «На краю леса» частично проходит по сырому участку – для удобства туристов здесь кладут деревянный настил, которой скоро будет полностью готов.

Как отмечают в телеграм-канале нацпарка, по тропе гости «Таганая» смогут пройти как самостоятельно, так и в компании экскурсовода - знаменитой Киалимской бабушки, которая с удовольствием поведает детям и взрослым о природе национального парка, о том, зачем её нужно охранять и как это делает коллектив «Таганая».