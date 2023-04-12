На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) с сегодняшнего дня, 12 апреля, в связи с введенным на территории региона особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, разведение костров на них запрещено.

Размещение туристов допускается только в приютах, разведение костров и использование горелок – только в специально оборудованных местах.

При обращении с огнем необходимо соблюдать особую осторожность.