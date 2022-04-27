27.04.2022
Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины
27.04.2022
Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
27.04.2022
На Таганай вернулись кряквы-старожилы
26.04.2022
Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
26.04.2022
СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
26.04.2022
В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
На Таганай вернулись кряквы-старожилы
31.08.2021
Таганайская княженика стала объектом изучения ботаников
24.08.2021
На Таганае создают экскурсионный маршрут в окрестностях Центральной усадьбы
12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
02.08.2021
В нацпарке «Таганай» очистили от мусора одну из троп
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022