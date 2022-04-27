На Таганай вернулись кряквы-старожилы

В национальный парк «Таганай» (Челябинская область) вернулись кряквы-старожилы - пара птиц замечена на пруду в районе Центральной усадьбы.

Как отмечают в нацпарке, лед на водоеме растаял лишь у берега на пять метров, но уткам это не мешает нырять за водорослями на мелководье и щипать перезимовавшую зеленую осоку на берегу.

«Самка вообще не обращает внимания на людей, ее главная задача сейчас – нагулять жир перед гнездованием. За безопасностью подруги следит селезень. Он никого не подпускает близко, иногда, впрочем, убегая по льду. Но недалеко. Кстати, в гнездовых заботах большинство селезней не участвуют. А перед появлением птенцов они вообще улетают на линьку на соседние водоемы», - рассказывают в «Таганае».

Интересно, что потомство на пруду кряквы выводят каждый год. Покинувших гнездо утку с выводком можно видеть на воде в середине июня. Но шум от многочисленных туристов заставляет семейство искать более спокойное место.