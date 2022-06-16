На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

Сохатые обитатели национального парка «Таганай» (Челябинская область) засветились на поляне с молодым осинником.

Здесь таганайские лоси регулярно появляются и по утрам, и в ночное время. Как отмечают сотрудники «Таганая», эти могучие животные очень любят леса с густым подлеском, которых в нацпарке немало.

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В летнем лосином рационе - лишайники, грибы, молодые побеги и листья деревьев - их сохатые съедают с ветки, удерживая ее своими большими губами. А вот щипать траву лесные великаны не могут - из-за высокого роста и короткой шеи.

«Кстати, рогатые гурманы любят искать пищу в водоемах и могут около минуты стоять головой в воде, выбирая что повкуснее. В «водном списке» - калужница, кувшинка, кубышка и хвощ», - рассказали в нацпарке «Таганай».