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Берегите себя

На территории трех городов Челябинской области - режим "черного неба"

Среда обитания
Вчера, 23:49
Автор: 
Олеся Денисова

На территории трех городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Карабаша и Коркино НМУ продлятся до 14 часов понедельника, 13 апреля.

Напомним, в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Всем жителям не рекомендуется без острой необходимости покидать свое жилище. Правда, далеко не все прислушиваются к этим настоятельным рекомендациям.

Не останавливает людей и совет не выходить на улицу без крайней нужды в периоды НМУ. В такие дни практически не происходит рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Промвыбросы и, в особенности, отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно в приземном слое атмосферы - на уровне дыхания людей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

При наличии хронического заболевания нужно строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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