На Южном Урале прогнозируется ухудшение погоды
Среда обитания
Сегодня, 17:09

Водителей предупреждают о непогоде и возможном осложнении ситуации на дорогах. Для тех, кто окажется в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме будет работать телефон дежурного управления автомобильных дорог.

19 и 20 сентября на территории Челябинской области ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 23-28 метров в секнду. В связи с этим просьба к водителям быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Как сообщает МЧС, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно(!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 16:58
Алексей Текслер о «Садах России»: Предприятию будет оказана поддержка в части увеличения экспорта
Происшествия
Сегодня, 16:34
Челябинец обнаружил в квартире, сданной им в аренду, крупную партию наркотиков
Среда обитания
Сегодня, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Культура
Сегодня, 15:56
Год театра
Новый сезон театрального Челябинска начался головокружительно
16.09.19 09:25
В понедельник в Челябинской области прохладно и сыро
13.09.19 16:52
На выходные в Челябинской области сохранится бабье лето
13.09.19 15:36
«Таганай» ищет добровольных помощников в изготовлении кормушек для птиц
12.09.19 21:16
Челябинский городской бор приглашает детей на сказочную тропу
12.09.19 10:00
В пятницу, 13-го, в Челябинской области летнее тепло
11.09.19 13:48
Четверг в Челябинской области будет теплым и солнечным
10.09.19 11:36
В Челябинске зоозащитники выпустил на волю вылеченных животных и птиц
10.09.19 09:34
В среду в Челябинскую область придет «бабье лето»
09.09.19 13:59
Во вторник в Челябинской области облачно, дождливо
09.09.19 10:36
Во вторник в Челябинской области будет дождливо
Среда обитания
Сегодня, 12:28
Влияние промзоны
Река Миасс в границах мегаполиса
Среда обитания
Сегодня, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Новости
Сегодня, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября
Сегодня, 16:42
Общество
В Челябинске неожиданно опустел ветприемник. Куда дели животных?
Сегодня, 16:34
Происшествия
Челябинец обнаружил в квартире, сданной им в аренду, крупную партию наркотиков
Сегодня, 15:56
Культура
Новый сезон театрального Челябинска начался головокружительно
Сегодня, 15:19
Федерация
Сергей Миронов: Четырехдневная рабочая неделя – это абсурд
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
10.09.19 11:36
Среда обитания
В Челябинске зоозащитники выпустил на волю вылеченных животных и птиц
06.09.19 09:35
Среда обитания
Туман вновь задержал вылеты самолетов из аэропорта Челябинска
05.09.19 13:36
Среда обитания
Магнитогорск сумел выбраться из «грязного» рейтинга
02.09.19 18:01
Среда обитания
Жители Челябинской области избавили Тургояк от двух тонн мусора
31.08.19 00:41
Среда обитания
Южноуральцев ожидают заморозки и усиление ветра
Теги
Челябинск
погода
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика