На Южном Урале прогнозируется ухудшение погоды

Водителей предупреждают о непогоде и возможном осложнении ситуации на дорогах. Для тех, кто окажется в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме будет работать телефон дежурного управления автомобильных дорог.

19 и 20 сентября на территории Челябинской области ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 23-28 метров в секнду. В связи с этим просьба к водителям быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Как сообщает МЧС, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно(!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.