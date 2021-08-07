Национальный парк «Зюраткуль» обзавелся «Тайнами озера» и другими приятными новшествами

Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) становится все привлекательнее для туристов. Природа здесь всегда была божественно прекрасна,теперь отдых в удивительном месте стал еще и более комфортным.

Так, на одном из самых живописных озер Южного Урала - Зюраткуле - улучшается инфраструктура для отдыха с палатками. На удивительно прекрасном водоеме появились автопарковки, беседки для отдыха и большое количество навесов.

Как сообщает НП «Зюраткуль», сегодня на двухкилометровой береговой линии с палатками можно размещаться бесплатно.

«Главное - помнить о том, что костры необходимо разводить только в специально оборудованных места, то есть использовать для этого готовые костровища, а не создавать новые», - подчеркнули в нацпарке, добавив, дрова можно приобрести в поселке, а питьевую воду набрать в скважине базы отдыха «Синегорье».

Еще одно замечательное и интересное для туристов всех возрастов новшество - экологическая тропа «Тайны озера» протяженностью 2,6 километра.

«Подходит для всех! В горы подниматься не нужно, тропа проходит вдоль озера Зюраткуль. Открываются шикарные виды с берега, по тропе много интересной информации. Можно пройти самостоятельно или пригласить нашего экскурсовода», - рассказывают в нацпарке.

Кроме того, в НП «Зюраткуль» обращают внимание туристов на то, что посещение хребта Нургуш теперь осуществляется только по отдельному разрешению, так как эта территория входит в особо охраняемую зону территории парка.

Все туристы и группы должны в обязательном порядке регистрироваться в управлении национального парка «Зюраткуль» по электронной почте: zuratkul-park@yandex.ru. Необходимо заполнить анкету и отправить ее сотрудникам нацпарка за неделю до похода, получив ответ о регистрации группы.

Интересующие вопросы можно задать в отделе туризма: 8-902-897-25-77, 8-351-61-5-50-41.

В нацпарке подчеркивают, что маршрут можно преодолевать только пешком (квадроциклы и любой транспорт запрещены). На автомобиле разрешается доезжать только до кордона «У трех вершин».

При восхождении на вершину запрещено рвать любые растения, ломать ветви деревьев. И особенно бросать мусор на природе - контейнеры есть на кордоне.

«Запрещено разводить огонь и костры на протяжении всего маршрута и на вершине (специально оборудованные костровища есть на кордоне), останавливаться с палатками на вершине и у подножья хребта (это также можно сделать на кордоне «У трех вершин»)», - отметили в нацпарке.

Отметим, вся инспекция по охране окружающей среды НП «Зюраткуль» работает в районе Сибирки и кордона работает в усиленном режиме - совместно с органами МВД.

Напомним, национальный парк «Зюраткуль» - в числе других достопримечательностей Челябинской области претендует на победу в премии «Сокровища России» (его номинация – «Природный объект»).