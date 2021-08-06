Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»

Большая Каменная река, фестиваль «Аркаим», стрит-объекты Сатки, памятник «Тыл – фронту» и другие природные и рукотворные достопримечательности Южного Урала стали номинантами ежегодной премии «Сокровища России», проводимого журналом National Geographic Traveler.

Номинантов от региона на премию выдвинуло Агентство международного сотрудничества Челябинской области:

- номинация «Природный объект» – национальный парк «Зюраткуль»;

- номинация «Туристическая тропа» – «На Большую Каменную реку» (НП «Таганай»);

- номинация «Экскурсионный маршрут» – брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»;

- номинация «Культурно-исторический объект» – памятник «Тыл – фронту» (Магнитогорск);

- номинация «Общественное пространство» – улица Пролетарская (Сатка) – номинация «Народный промысел» – златоустовская гравюра;

- номинация «Традиционный праздник» – фольклорно-этнографический фестиваль народов Урала «Аркаим».

Голосование проходит до десятого октября на сайте журнала, для этого нужно авторизоваться через Facebook или ВКонтакте. Голосовать можно каждый день.

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.