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Нацпарк «Таганай» готовит для своих гостей новую экскурсию в урочище Семибратка

Фото: 
Таганай Ньюс
Среда обитания
Сегодня, 09:45
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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) началась разработка еще одной экскурсии, маршрут которой - длиной около четырех с половиной километров - пройдет по новой тропе в урочище Семибратка.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», «взлететь» над останцами - семью «братьями», чтобы увидеть панорамы хребта Большой Таганай, Златоуста и - прямо перед собой - знаменитую Александровскую сопку, можно будет с двух смотровых площадок.

В настоящее время на новом маршруте завершается обустройство. Полностью закончить его планируется до конца текущего года.

«Уже сейчас можно сказать, что это путешествие по национальному парку будет очень содержательным. Туристы узнают об истории освоения этих мест, о флоре и фауне Таганая, увидят необычные скальные выходы», - отмечают сотрудники нацпарка.

 

 

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