Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) открылись «столовые» для животных – одними из первых там побывали глухари. Провиант для других лесных обитателей уже закуплен и ждёт доставки.

Две с половиной тонны соли, 20 тюков сена, 300 килограммов овса, 200 килограммов семечек подсолнечника готовы к отправке на восемь подкормочных площадок и 48 солонцов. Первые доставки уже начались: так, уже почти три недели «точку питания» в районе Чёрной скалы посещают глухари. В прошлом сезоне эта площадка тоже пользовалась у куриных популярностью, отмечают в нацпарке.

«Пока высота снежного покрова невелика, и часть кормов доступна, так что острой необходимости в них нет, - рассказала директор «Таганая» Эльвина Новоселова. - Но как только сугробы станут глубокими, точки питания заработают в полном формате».

Запас семечек подсолнечника получат и все туристические приюты – на территории каждого из них установлены стационарные птичьи столовые, которые никогда не пустуют. Их постоянными посетителями являются синицы, поползни, сойки, а также белки.

Еще один национальный парк Южного Урала - «Зигальга» (Катав-Ивановский район) - приглашает своих гостей присоединиться к ежегодной акции «Подкормите птиц!», заявить об участии в которой можно при регистрации в экоцентре нацпарка в посёлке Кордонный. Вместе с разрешением на посещение туристы получат семечки для пополнения кормушек, развешенных вдоль тропы.

«Организовать птичью столовую можно и возле дома, в ближайшем сквере или парке. Для новичков мы подготовили краткую инструкцию по составлению «меню» для пернатых, а также небольшой определитель, который поможет познакомиться с посетителями птичьих столовых», - отмечают в НП «Зигальга».