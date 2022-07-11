Нацпарк «Таганай» ждет богатого урожая боровиков

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) начинают появляться боровики - пока в единичных экземплярах, но, по всем прогнозам, на середину лета придется пик плодоношения этого благородного вида.

Как отмечают в нацпарке, в таганайских лесах боровики представлены несколькими видами: белый гриб, боровик девичий, боровик красноватый, боровик пастбищный, боровик пороспоровый, полубелый гриб, польский гриб, дубовик обыкновенный.

«Несъедобный двойник белых - желчный гриб. Он иногда попадает в корзины даже опытных грибников. Внешне его отличия очень нетипичны: розоватый трубчатый слой и темный сетчатый рисунок на ножке, которые не всегда проявляются, особенно у молодых экземпляров. Но главное - это его вкус. Невыносимую горечь блюду может придать даже долька размером с ноготь», - поясняют в «Таганае».

Поэтому, советуют сотрудники нацпарка, перед готовкой сомнительный гриб лучше попробовать, тем более что яда в желчнике нет. Чаще всего желчный гриб можно встретить вблизи муравейников и даже в средней и верхней части купола муравьиного гнезда, а его мякоть никогда не трогают паразиты.