Наталья Котова обеспокоена судьбой цветов, засыхающих из-за недостатка влаги

Глава Челябинска Наталья Котова поручила районным администрациям лучше поливать цветы, высаженные на городских клумбах. Градоначальница переживает, что из-за недосмотра ответственных за сохранность растений те могут засохнуть и погибнуть.

Поручение "разобраться" с клумбами, на которых высаживали цветы администрации районов Челябинска, Наталья Котова дала своим подчиненным сегодня, 20-го июля, на аппаратном совещании в городской мэрии.

"Я говорю про полив. Была жара. Кто поливал цветы? Допустим, на клумбе, которая находится напротив банка "Русский стандарт" на пересечении Тимирязева и Воровского. Часть цветов засыхает. Непонятно, то ли они поливаются - я в этом глубоко сомневаюсь, то ли не поливаются. Насколько я понимаю, цветы там высаживала администрация Советского района. Данная клумба относится к территории общественного пространства", - отметила Наталья Котова.

Мэр дала поручение выяснить, в каком состоянии находятся и другие клумбы города.

"Выясните, где подведомственность комитета дорожного хозяйства, где администраций районов. Если в Челябинске продолжится жара, нужно будет принять максимальные меры по сохранению цветов", - подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, главы семи районов южноуральской столицы отчитались об окончании работ по оформлению клумб в третьей декаде июня. В Челябинске было высажено большое число цветов и очень много самых разных многолетников.

Ранее Наталья Котова обращалась к жителям Челябинска с просьбой уважительно относиться к работе городских властей по озеленению и не разрушать созданную красоту. Тогда - отмечала мэр - цветники и клумбы будут радовать челябинцев и гостей областного центра буйством красок с ранней весны до поздней осени. Теперь в дело вмешалась аномальная жара - растения остро нуждаются в достаточном количестве влаги.