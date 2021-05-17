Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го мая, поинтересовалась у главы Центрального района Виктора Ереклинцева, долго ли будут пустовать кадки возле педагогического университета на проспекте Ленина, в которых засохли высаженные в прошлом году хвойные деревья.

Погибшие растения выкопали, вазоны опустели – так и стоят с одной лишь землей внутри, не радуя глаз горожан.

«В кадках на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского мы деревья вообще не принимали и не оплачивали. Что касается деревьев на Ленина, 71, их полив осуществлялся в полном объеме и в прошлом году, и в этом, в том числе была внесена весенняя подкормка. Сейчас вместе со специалистами разбираемся в причинах гибели этих растений. Пока прогнозов не даем и версий не строим. На всякий случай взяли еще и пробу почвы, чтобы проверить все возможные причины гибели деревьев», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Чиновник также добавил, что, к сожалению, подгоревшие деревца (горная сосна) есть и в кадках на набережной Миасса и на площади Революции.

«С кадками у педуниверситета-то что? Они так и будут что ли пустые стоять?» - повторила свой вопрос Наталья Котова.

Глава Центрального района успокоил градоначальницу: новые деревья, естественно, будут высажены.

«Контракт у нас заключен. Сейчас решаем со специалистами, что лучше туда посадить», - сказал Виктор Ереклинцев.

На это Наталья Котова заметила, что данный вопрос решается слишком долго.