03.07.2023
В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка
03.07.2023
Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»
03.07.2023
Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль
03.07.2023
Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей
03.07.2023
«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах
03.07.2023
В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы
Наталья Котова поручила проверить безопасность всех детских городков во дворах Челябинска
30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
24.06.2023
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем молодежи
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023