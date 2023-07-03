Наталья Котова поручила проверить безопасность всех детских городков во дворах Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поручила организовать проверку всех малых архитектурных форм, которые могут представлять опасность для детей.

Такое поручение мэр дала сегодня, третьего июля, на аппаратном совещании в мэрии своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову – в связи с трагическими происшествиями последних недель.

Напомним, в Металлургическом районе, на детской площадке по адресу: улица Павелецкая, 20, пострадала маленькая девочка, катавшаяся на поврежденной карусели. Проверку проводит прокуратура.

Наталья Котова отметила, что ранее давалось поручение провести инвентаризацию малых архитектурных форм на общественных пространствах Челябинска, в парках и скверах, а отдельно по управляющим компаниям разговора не было.

«С учетом тех травм, которые случаются с детьми последние две недели, прошу сегодня дать на штабе поручение управляющим компаниям полностью промониторить, проинвентаризировать все детские городки, которые находятся во дворах, и устранить все замечания. Если где-то есть травмоопасный объект, значит, нужно остановить его работу, закрыть, огородить», - отметила Наталья Котова.

Что касается малых архитектурных форм в парках Челябинска, их инвентаризация завершена, о чем на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Все те мелкие недочеты, которые были, устранены», - отметил чиновник.

Напомним, второго июня этого года семилетний мальчик получил на аттракционе в Арт-сквере на набережной Миасса в Центральном районе травму пальца. Аттракцион, где пострадал ребенок, был законсервирован, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.