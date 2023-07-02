В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку

Прокуратура Металлургического района Челябинска проводит проверку по публикации СМИ о получении травмы маленькой девочкой на детской площадке по адресу: улица Павелецкая, 20.

В СМИ сообщалось, что малышке, которой нет и двух лет, пострадала, катаясь на поврежденной карусели, - ей срезало верхнюю часть пальчика, вместе с ногтем. Была проведена операция, палец удалось сохранить.

Надзорное ведомство в ходе проверки проверит исполнение федерального законодательства при содержании детской игровой площадки, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отметим, это далеко не единственный случай в регионе за последнее время, когда маленькие жители травмируются на детских площадках. Так, по факту происшествия в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске этим летом возбуждено уголовное дело (по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») – второго июня семилетний мальчик получил на аттракционе травму пальца. Аттракцион, где пострадал ребенок, законсервирован.

Уголовное дело – по статье «Халатность» - возбуждено в Миассе, где травму при катании с горки получила семилетняя девочка. Малышка лишилась части мизинца, зацепившись пальчиком за дырку в металле. Это случилось во дворе дома №15 по улице Керченской, за ДК «Строитель».