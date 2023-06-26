26.06.2023
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
26.06.2023
Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа
26.06.2023
Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители
26.06.2023
Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
26.06.2023
В Челябинске до конца июля ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
05.06.2023
Управляющую компанию Челябинска накажут за травму ребенка на детской площадке
02.06.2023
В Миассе возбуждено дело о халатности после трагического случая на детской площадке
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023