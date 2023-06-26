По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело

По факту происшествия в Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске возбуждено уголовное дело – напомним, второго июня этого года семилетний мальчик получил на аттракционе травму пальца.

Следственные органы провели по факту случившегося доследственную проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дело по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также виновные лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасного режима пребывания детей на территории данного объекта.

Аттракцион, где пострадал ребенок, законсервирован.

В мэрии Челябинска рассказали, что детское игровое оборудование «Монорельс», установленное в Арт-сквере, произведено во Франции в июле 2021 года, имеет паспорт, в котором прописано, что предназначается оно для детей старше шести лет.

При этом производитель отдельно оговаривает, что нахождение на нем детей должно происходить под присмотром взрослых.

В Арт-сквере данный комплекс установили в августе 2021 года, его гарантийный срок – до 20 августа текущего года. После этой даты игровые комплексы Арт-сквера будут переданы на обслуживание специализированной сертифицированной организации, отмечали в мэрии, комментируя случившееся с ребенком.

Также в администрации Челябинска сообщили, что в адрес подрядчика направлено требование об устранении всех нарушений в рамках гарантийных обязательств.