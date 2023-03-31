Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 31 марта, сообщила горожанам о начале генеральной уборки мегаполиса.

Мэр отметила, что массовые субботники стартуют только в середине апреля, однако дорожные и коммунальные службы Челябинска приступили к наведению в областном центре чистоты уже сейчас.

«Ежедневно обеспыливаются проезжая часть и тротуары. Моются остановочные комплексы, барьерные ограждения, защитные экраны. Очищаются от мусора и грязи газоны и прилотковые зоны», - рассказала в своем телеграм-канале Наталья Котова.

Сотрудники управляющих организаций, по словам мэра, наводят порядок на внутридворовых территориях, проводят инвентаризацию урн, скамеек, детских и спортивных площадок, при необходимости - ремонтируют их.

«В первой половине апреля, когда позволят погодные условия, приступим к очистке памятников, мемориалов и арт-объектов, покраске урн, ограждений и опор освещения. Официально субботники в Челябинске продлятся до первого июня. Однако, тщательной уборкой города мы занимаемся круглый год», - заявила Наталья Котова.

Челябинцы тем временем заваливают группу жалоб мэру в ВКонтакте жалобами о кучах мусора в южноуральской столице, прикладывая подтверждающие справедливость их недовольства фотографии.

Свежая жалоба была опубликована в сообществе «Пусть Котова знает» в ВК сегодня днем, 31 марта. Жительница Челябинска показала и рассказала, как ужасно выглядит двор по адресу: улица Горького, 51.

«Вместо детской площадки существует только свалка. Терпения нет никакого! При обращении в колл-центр принимают заявки, но при повторных обращениях отвечают, что ЖЭКом выполнены работы. Кто-нибудь видит выполненную работу? При обращении в само ЖЭУ-4 отмахиваются, из районной администрации - тоже одни отмашки в сторону ЖЭКа. История началась еще в сентябре, когда было не так плачевно. Может, в другие инстанции нужно обращаться? С сентября 2022 года ничего не можем добиться».

Вчера, 30 марта, сигнал поступил с Российской, 63.

«УК «Ремжилкомфорт» совсем не реагирует на жалобы. Мусор летает по всему двору. Соседние дворы УК «Челябинск» и «Жил-спектр» убирают, дворы чистые. Обидно, что платишь исправно по 1800 в месяц и смотришь на помойку каждый день. Куда уходят деньги жильцов, в доме 300 квартир?» - задался вопросом житель данного дома.

В комментариях челябинцы указали большое количество адресов с аналогичной проблемой – в разных районах.

Вот, например: «Улица Культуры, 59, та же картина, у подъездов чуть убирается, а дальше никому ничего не надо. За что деньги платим?!».

На эту жалобу в администрации Челябинска отреагировали, сообщив следующее: «Подрядной организации, оказывающей услуги по содержанию улично-дорожной сети в Калининском районе, выдано задание на уборку проезжей части и тротуаров, в том числе и в районе дома № 59 по улице Культуры. Данные работы планируют выполнить по графику. Для более оперативного реагирования, пожалуйста, обращайтесь к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка)».

Увы, но комментарий другой челябинки, Натальи Ямкиной, в этой же беседе остался без ответа, а написала горожанка 30 марта вот что: «Подходит уже неделя к концу, когда из администрации был ответ о плановой уборке улиц 250 лет Челябинска; 40 лет Победы; Чичерина; Братьев Кашириных от зимней пыли и грязи, но воз и ныне там! Невычищенные придорожные газоны (с осени 2022 года) при малейшем ветерке «несут» в лицо, глаза людей листья, пыль, грязь! Где обещанная уборка улиц, газонов, остановок?».

Адресов – множество, люди жалуются на одни лишь отписки от ответственных за чистоту окружающей среды лиц. Будем надеяться, что объявленная Натальей Котовой генеральная уборка принесет ощутимые плоды. Важный момент: жителям Челябинска нужно и немного лучше (а если серьезно - ГОРАЗДО ЛУЧШЕ) смотреть за собой и своими манерами, ведь мусор не берется из ниоткуда. К сожалению, и в никуда он тоже не уходит.