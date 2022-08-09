09.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа
09.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2022
Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
НМУ объявлены еще в одном городе Челябинской области
08.08.2022
НМУ в Челябинской области продлятся по 10 августа, жители жалуются на ухудшение самочувствия
12.07.2022
И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
12.07.2022
И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
11.07.2022
Режим «черного неба»: челябинцы пожаловались на жуткий ночной смог
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022