23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
23.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 июня
23.06.2021
Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида
23.06.2021
Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»
23.06.2021
"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма
23.06.2021
В Челябинске бывшего полицейского-взяточника оставили на свободе
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
16.06.2021
Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому
15.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются
11.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки
09.06.2021
НМУ продлены до вечера пятницы в пяти городах Челябинской области
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021