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НМУ объявлены на территории еще шести городов Челябинской области

В Челябинской области на территории шести городов объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории шести городов - Аша, Златоуст, Карабаш, Коркино, Сатка и Челябинск – НМУ первой степени начнутся в 19 часов среды, девятого декабря, и продлятся до 19 часов пятницы, 11 декабря.

В Магнитогорске режим «черного неба» начался в 19 часов седьмого декабря и прогнозируется до 19 часов четверга, 10 декабря.

На этот же период отдельным предприятиям области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).

Автор: Любовь Юрина
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В Челябинской области завершена очередная корректировка терсхемы обращения с отходами
04.12.2020 13:18
Вертолет санавиации доставил в Челябинск из Усть-Катава малыша с обширными ожогами
04.12.2020 13:15
Челябинские власти избавляются от брошенных автомобилей
04.12.2020 12:49
В Челябинской области задержана крупная партия снюсов и подозрительных БАДов
04.12.2020 12:04
Юная челябинка взяла «золото» первенства Европы по боксу
04.12.2020 12:02
В Челябинске открылась выставка, посвященная охоте