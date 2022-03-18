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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.03.2022

Старинный челябинский дом на Российской официально обрел границы охранных зон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.03.2022

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18.03.2022 18:38

НМУ продлены в пяти городах Челябинской области

В пяти городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске режим «черного неба» продлится до 11 часов субботы, 19 марта.

В первых двух городах он установился в 15 часов 10 марта, в Сатке - в 19 часов 14 марта, В Златоусте и Магнитогорске - в 19 часов 16 марта.

На период с 10 по 19 марта отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территорию Челябинской области прибыло 22 несовершеннолетних ребенка из Донецкой и Луганской Н
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
18.03.2022

В Челябинскую область прибыло 22 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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18.03.2022

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16.03.2022 17:02

Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан

16.03.2022 16:32

«Автоваз» отправил сотрудников в отпуск и поднял цены на Lada

16.03.2022 16:27

Пожилая жительница Магнитогорска так сильно хотела замуж, что перевела «жениху» почти миллион рублей.

16.03.2022 16:18

Сборную России по шахматам отстранили от международных соревнований под эгидой FIDE

16.03.2022 15:56

В России подсчитали убытки от запрета на экспорт стали

16.03.2022 15:53

Доброволец из Кусы пострадал при освобождении Волновахи

16.03.2022 15:40

Немецкая энергокомпания E.ON прекратила закупки у «Газпрома»

16.03.2022 15:38

Мединский: Украина согласна на демилитаризацию по шведскому типу

16.03.2022 15:30

В Челябинской области 65 семейных пар получили медали за любовь и верность друг другу

16.03.2022 14:33

YouTube заблокировал православный телеканал «Спас»

16.03.2022 14:30

В МИД России увидели возможность компромисса на переговорах с Украиной

16.03.2022 14:14

В Челябинской области в ушедшем году родилось почти 22 тысячи новых семей