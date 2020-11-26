ФСБ накрыла подпольные оружейные цеха, в том числе и в Челябинской области

В Еманжелинском районе задержана междугородняя маршрутка, которой управлял пьяный водитель

Жителей Екатеринбурга пригласили на концерт Гагариной в Челябинск

Грабитель из Златоуста успел съесть все улики до приезда полицейских

Россельхознадзор разрешил ввоз хурмы с щитовками в Челябинскую область

В Челябинской области выросло число свободных коек на ковидных базах

В четырех поликлиниках Челябинска откроют центры для приема пациентов с ковидом

Сегодня для вас поёт Алина Духно

В Челябинской области усилят мощности лабораторий, где проводят исследования на ковид

НМУ в пяти городах Челябинской области продлены еще на пять суток, в одном – на двое суток

На территории шести муниципальных образований Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке режим «черного неба» продлится до 19 часов понедельника, 30 ноября. В Челябинске – до 19 часов пятницы, 27 ноября.

В Аше режим «черного неба» был объявлен накануне, 25 ноября, в остальных городах - 21 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Жители в социальных сетях жалуются на ухудшение самочувствия, на удушающие запахи в воздухе. Челябинцы утверждают, что дымят все заводы разом и предприятия даже не пытаются сократить выбросы, в подтверждение своих слов они выкладывают фотографии.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).