31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
31.05.2023
В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство
31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
08.09.2022
Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)
19.02.2021
Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе
26.11.2020
На Увильдах спасли лебедя, который примерз ко льду
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023