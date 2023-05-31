Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался обмелением озера Увильды в Челябинской области, о чем южноуральцы сообщили ему в социальной сети.

Доклад по уголовному делу, возбужденному следственными органами региона, в связи с публичным обращением жителей Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Петра Решетникова.

Как сообщает «Информационный центр СКР», в обращении к Александру Бастрыкину южноуральцы говорят об обмелении Увильдов, заявляя, что этот процесс происходит уже несколько лет и что в этом году уровень водоема понизился на полтора-два метра, вода в озере помутнела, в ней образовалась непрозрачная взвесь.

«Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли», - заявили в «Информационном центре СКР».

Петру Решетникову предстоит доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и перспективах завершения его расследования.

Озеро Увильды находится в Аргаяшском районе, Карабашском и Кыштымском городских округах Челябинской области. Является памятником природы. Этот прекрасный водоем по праву считают одной из ярчайших «водных жемчужин» Южного Урала.

В министерстве экологии региона готовят комментарий по теме обмеления Увильдов.