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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

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Фото: ММК

Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) ведет подготовку к реализации масштабного экологического проекта по рекультивации отработанного Восточного карьера горы Магнитной, разработка которого велась 60 лет - с 1946-го по 2006-й год.

За эти годы на Восточном было добыто 158 миллионов тонн качественного сырья, содержание железа в котором составляло около 50-ти процентов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за шесть десятилетий на месте рудного холма образовалась «чаша» глубиной около трехсот метров и площадью свыше 160-ти гектаров.

Реализуя экологическую программу, Магнитогорский металлургический комбинат поставил задачу восстановить земли, нарушенные горными работами. В 1985-м году начались работы по восстановлению отработанного карьера Западный горы Магнитной, в 2018-м специалисты принялись и за Восточный.

Объектом рекультивации, на которую отводится десять лет, стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. Перед началом восстановительных работ была выстроена необходимая инфраструктура.

Как рассказал ведущий специалист цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко, первым делом со дна карьера откачали воду, после чего проложили шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована.

«Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и еще один тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса», - отметил Алексей Петренко.

Все подготовительные работы будут завершены до конца этого года. Затем начнется собственно рекультивация, включающая технический, горно-технический и биологический этапы.

По словам Алексея Петренко, глубина Восточного карьера составляет около 250-ти метров. Сначала его дно и борта вымостят глиной (для гидроизоляции), чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды, а затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют.

Проект по рекультивации курирует цех «Рудник», исполнителем работ является «дочка» ММК – «Шлаксервис». Технику предоставляет автотранспортное управление. Задействованы в процессе и специалисты лаборатории охраны окружающей среды.

Материалы для рекультивации будут завозить по железной дороге. В перегрузочном тупике вагоны будут разгружать, далее экскаваторы будут перегружать материалы для засыпки карьера в «БелАЗ» и доставлять в карьер, где их уложат слоями.

«В соответствии с проектом высота отвалов – не более 30 метров. Верхним слоем ляжет чернозем, на который потом высадят траву», - рассказал Алексей Петренко.

ММК
Магнитогорск
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20.05.2021 15:31

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20.05.2021 15:29

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20.05.2021 14:41

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20.05.2021 14:18

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19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
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19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
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19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:32

Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:22

Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:20

ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:05

В Челябинске оборудуют 14 пляжей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:02

Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:35

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:33

В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:32

Подписчики «Урал-пресс-информ» в соцестях смогут получить билеты на комедию в «Манекене»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:22

В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:08

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2020 год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:03

В минэкологии объяснили причину загрязнения водоемов в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:55

В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:53

На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:35

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:33

Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:06

Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:05

В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:39

Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:29

Муниципалитеты получат дополнительно 400 миллионов на реализацию предложений южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:27

В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:17

Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:50

Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:43

Челябинская спортсменка установила рекорд России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:11

180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:06

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:04

В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 12:31

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:48

Аферист «развел» челябинца на миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:22

Еткульский район посетил министр культуры Алексей Бетехтин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:19

“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:18

“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:15

Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:14

Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:12

Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:10

Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:06

В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:21

Стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:19

НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:18

Во вторник в Челябинской области жара, местами дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:17

Муниципалитеты Челябинской области поощрили за самозанятых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 23:46

В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 20:56

Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:30

В Челябинской области работу бани возобновили через год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:00

Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:15

Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:04

В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:00

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:43

В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:32

Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:25

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:20

В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:17

Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:07

Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:59

В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:44

Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:27

Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:59

В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 22:19

Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:50

Текслер: Прошу всех быть осторожнее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:06

Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:04

Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 19:58

«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:49

Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:15

Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:00

Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:49

В выходные в Челябинской области аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:32

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 23:19

В субботу южноуральцев ждет необычная ночь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 17:26

Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:58

На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:34

Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:09

В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:31

ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:56

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»