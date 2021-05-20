Отработанный карьер горы Магнитной усилиями ММК превратится в зеленый луг

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) ведет подготовку к реализации масштабного экологического проекта по рекультивации отработанного Восточного карьера горы Магнитной, разработка которого велась 60 лет - с 1946-го по 2006-й год.

За эти годы на Восточном было добыто 158 миллионов тонн качественного сырья, содержание железа в котором составляло около 50-ти процентов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за шесть десятилетий на месте рудного холма образовалась «чаша» глубиной около трехсот метров и площадью свыше 160-ти гектаров.

Реализуя экологическую программу, Магнитогорский металлургический комбинат поставил задачу восстановить земли, нарушенные горными работами. В 1985-м году начались работы по восстановлению отработанного карьера Западный горы Магнитной, в 2018-м специалисты принялись и за Восточный.

Объектом рекультивации, на которую отводится десять лет, стали пустоты и площади, образовавшиеся в результате разработки месторождения. Перед началом восстановительных работ была выстроена необходимая инфраструктура.

Как рассказал ведущий специалист цеха «Рудник» ГОП ПАО «ММК» Алексей Петренко, первым делом со дна карьера откачали воду, после чего проложили шесть с половиной километров железнодорожных путей, протянули электросети, построили с нуля пост электроцентрализации для управления новым парком и оборудовали выгрузочный тупик, куда будет доставляться сырье для засыпки котлована.

«Осталось построить еще несколько дорог, транспортных развязок и еще один тупик. По плану уже через десять лет от этого котлована не останется и следа. Основная сложность в том, что строительство осуществлялось в условиях действующего производства. Приходилось увязывать с графиком работ движение тех же локомотивов с железной рудой и строительным камнем с Малого Куйбаса», - отметил Алексей Петренко.

Все подготовительные работы будут завершены до конца этого года. Затем начнется собственно рекультивация, включающая технический, горно-технический и биологический этапы.

По словам Алексея Петренко, глубина Восточного карьера составляет около 250-ти метров. Сначала его дно и борта вымостят глиной (для гидроизоляции), чтобы в будущем влага не попала в грунтовые воды, а затем котлован послойно заполнят специальными материалами и разровняют.

Проект по рекультивации курирует цех «Рудник», исполнителем работ является «дочка» ММК – «Шлаксервис». Технику предоставляет автотранспортное управление. Задействованы в процессе и специалисты лаборатории охраны окружающей среды.

Материалы для рекультивации будут завозить по железной дороге. В перегрузочном тупике вагоны будут разгружать, далее экскаваторы будут перегружать материалы для засыпки карьера в «БелАЗ» и доставлять в карьер, где их уложат слоями.